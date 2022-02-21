После ДТП в Скопинском районе 15-летний подросток умер в больнице

В Скопинском районе в результате ДТП погиб подросток. Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Скопинском районе после ДТП подросток умер в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

Авария со смертельным исходом произошла вечером,18 февраля, в поселке Павелец. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 при движении по проезжей части «не выбрал оптимальный скоростной режим и не учел дорожные и метеорологические условия», в результате чего не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и перевернулся.

В момент ДТП в салоне автомобиля находился пассажир, 15-летний юноша. Подростка с тяжелыми травмами доставили в реанимацию местной больницы, но спасти мальчика не удалось – он скончался спустя двое суток. Водителя легковушки также госпитализировали с травмами.

Проводится проверка.