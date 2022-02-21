В ДТП под Рязанью пострадал девятимесячный ребенок

Под Рязанью женщина-водитель потеряла управление и врезалась в отбойник. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рязанском районе в результате ДТП пострадал девятимесячный ребенок. Авария случилась в воскресенье, 20 февраля, на 218 километре автодороги М5 Урал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, 29-летняя жительница Шацкого района, управляя автомобилем Great Wall, «не выбрала безопасную скорость движения», в результате чего потеряла управление и на полном ходу врезалась в металлический отбойник.

В ДТП пассажир автомобиля, 9-месячный ребенок, получил ушибы, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту аварии региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

Всего за пятницу и выходные дни в Рязанской области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и девять получили травмы.