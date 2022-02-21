Отстреливать, стерилизовать или, наконец, построить приют

Бродячие собаки становятся бичом нашего времени. Новостные ленты в разных регионах с завидной периодичностью наполняются жуткими новостями о нападении бездомных собак или самовольном их отстреле. Или просто гневными постами о растущей популяции и агрессии бродячих животных. Конечно, бесприютные собачки и кошечки существовали во все времена, и плодились, и размножались. И даже в такие времена, когда малоизвестна была возможность их стерилизации.

Но именно сегодня остро встал вопрос о безопасности жизни людей вблизи с сообществом бесконтрольных голодных и озлобленных «братьев меньших». И пока специалисты пытаются выяснить причины столь агрессивного поведения четвероногих, последние продолжают нападать на других животных и на людей, либо сами страдать от самоуправства «хозяев жизни».

Тема обеспечения безопасности жителей Рязанской области от бездомных собак зависла в воздухе несколько лет назад. Только заговорили о выделении средств на отлов и организацию приюта для бродячих псов и каких-то прочих мерах, которые также пока мало заметны в действии.

По вашему мнению, как можно решить проблему бродячих собак? Вы можете высказать свое мнение по этой теме. Для этого просто перейдите по ссылке на страницу голосования в Telegram-канале «Новости Рязани-kp.ru». Если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, не раздумывайте – подписавшись, вы не только будете в курсе всех главных событий региона, но и не пропустите наши регулярные опросы по важным региональным темам. Подписаться можно здесь.

Как можно решить проблему бродячих собак?

Построить приют для бездомных животных

Предложить разобрать бездомных собак по домам

Стерилизовать и отпускать, организуя места кормежки

Организовать круглосуточную горячую линию для приема сообщений и реагирования соответствующей службы

Разрешить специалистам отстрел бродячих собак

Отстреливать самим

Ходить с палками, газовыми баллончиками и другими предметами для отпугивания

Ничего не делать, бродячие собаки были всегда.