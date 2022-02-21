В 12 районах Рязанской области 21 февраля отключат электричество.

21 февраля 2022 года в 12 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Вышетравино, деревня Чичкино, село Никольское, село Новинское, село Дашки-2, поселок Свобода — с 08:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Романцево — с 08:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- село Гребнево, деревня Акуловский Участок, деревня Акулово, деревня Горловское, село Чернобаево — с 08:30 до 17:00;

- село Гулынки — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Березово — с 09:00 до 17:00;

- село Нармушадь — с 09:00 до 18:00.

Спасский район:

- поселок Студенец, деревня Добрянка, село Орехово, село Ижевское, поселок Красный Яр, село Лакаш, деревня Папушево, село Исады — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Подлипки, деревня Ершовские Выселки — с 09:00 до 17:00.

Кораблинский район:

- деревня Марьинка, деревня Новоселово, деревня Бобровники, деревня Михино — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Безлычное — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- село Заречье — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Виленка — с 09:00 до 17:00;

- деревня Конуры — с 10:00 до 13:00;

- село Пушкари — с 12:00 до 17:00;

- село Огибалово, деревня Иваньково — с 13:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Петровка — с 09:00 до 17:00.

Скопинский район:

- село Шелемишево — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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