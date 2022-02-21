В центре Рязани пьяный посетитель устроил дебош в McDonald’s.

В центре Рязани в McDonald’s пьяный посетитель устроил дебош. Мужчина с южным акцентом нецензурно ругался, оскорблял посетителей и персонал заведения, провоцировал драку.

«Очевидцы вызвали полицейских, но те вели себя очень вежливо, не задержали пьяного дебошира, который угрожал присутствующим расправой, продолжая распивать алкоголь», - указано в описании к видео в паблике «Плохие новости».

К настоящему моменту официальной информации по данному инциденту не появилось. Подробности уточняются.

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