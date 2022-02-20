21 февраля в Рязанской области небольшие осадки и до 4 градусов тепла

21 февраля в Рязанской области небольшие осадки и тепло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Ненастье, накрывавшее Рязанский регион в выходные дни, сдает позиции. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал областной Гидрометцентр.

В понедельник, 21 февраля, осадки и сильный ветер ослабнут, а солнце станет чаще выходить из облаков. Ожидается переменная облачность, снег, мокрый снег и дождь пройдут лишь в отдельных районах области. Однако гололедица на дорогах по-прежнему будет опасным явлением. Ветер прогнозируется юго-западный, 6 – 11 м/с.

И по-прежнему тепло – ночная температура воздуха не опустится ниже - 4…+1 градуса, днем потеплеет до +4.

По данным специалистов центра «Фобос», атмосферное давление в понедельник будет чуть ниже нормы и составит 738 мм ртутного столба.