Рязань посетили родные Героев Советского Союза Валерия Чкалова, Александра Белякова и Георгия Байдукова. Фото: admrzn.ru.

В субботу, 19 февраля, Рязань посетили родственники советских летчиков, Героев Советского Союза, Валерия Чкалова, Александра Белякова и Георгия Байдукова. О визите почетных гостей рассказала пресс-служба городской мэрии.

Почти 85 лет назад, в июне 1937 года, экипаж Валерия Чкалова совершил первый беспосадочный перелет по маршруту Москва – Ванкувер, который пролегал через Северный полюс. На памятные мероприятия приехали дочь командира экипажа Валерия Чкалова Ольга Чкалова и его внук Игорь, внучка штурмана Александра Белякова Анна Чупилкина и внучка второго пилота Георгия Байдукова Ольга Хаустова с семьей.

Гостей встречали городские и областные власти, Герой России Михаил Малахов и представители Рязанского Беляковского общества. Они вручили потомкам летчиков памятные подарки и провели экскурсию по военному городку Дягилево, где гости возложили цветы к памятнику Александру Белякову, 125-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, а также посетили мемориальную доску, размещенную на фасаде дома №2 по улице Белякова, где штурман жил с 1940 по 1945 годы, и посмотрели экспозицию, посвященную перелетам чкаловского экипажа в рязанском музее дальней авиации.