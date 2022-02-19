Рязанцев 20 февраля ждут дожди и 5 градусов тепла

В воскресенье, 20 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Возможны в воскресенье и небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, а на дорогах – гололедица.

Ветер ожидается юго-западный и западный, порывами от 6 до 18 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -3... +2 градуса, днем 0... +5 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», воскресным днем в Рязани будет +2 градуса, давление немного ниже нормы.

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