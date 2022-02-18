В Рязанской области осудили экс-военнослужащего, по вине которого погиб человек. Фото: Артем КИЛЬКИН.

В Рязани предстал перед судом бывший военнослужащий 100 военной автомобильной инспекции, сообщает пресс-служба военного следственного отдела Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону Западного военного округа. Мужчина обвинялся по части 4 статьи 264 УК России – Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Трагедия случилась 7 сентября 2019 года на автодороге Сапожок – Сараи – Шацк. Военнослужащий, управляя автомобилем ВАЗ-2115 с превышением скорости, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Полицейские установили, что водитель был пьян.

Уголовное дело в отношении экс-военнослужащего рассматривал Рязанский гарнизонный военный суд. Он приговорил старшего прапорщика запаса к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также запретил управлять любыми транспортными средствами в течение двух лет. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших в размере 500 тысяч рублей.