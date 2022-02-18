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Общество18 февраля 2022 14:57

В 2022 году в Рязанской области капитально отремонтируют 19 школ

Местные администрации публикуют их номера. От Рязани в список попали четыре школы
Источник:kp.ru
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19 школ Рязанской области в 2022 году ждет капитальный ремонт. Такая информация прозвучала на совещании у губернатора Николая Любимова 17 февраля.

Централизовано ни региональное министерство образования на своем сайте, ни его руководительница Ольга Щетинкина на совещании список школ не огласили. Однако это делают муниципальные власти.

В Рязани, как сообщает пресс-служба городской администрации, в 2022 году капитально отремонтируют школы №№22, 33, 47 и 62. А, например, от Рязанского района в список включены Подвязьевская, Стенькинская, Заокская, Екимовская и Семено-Оленинская школы, пишут на rzraion.ru.

Работы пройдут в числе мероприятий по модернизации школьных систем образования по госпрограмме «Развитие образования». На первом этапе в 2022-2023 годах в новом облике должны предстать 37 школ. Бюджетное финансирование - более 1,8 млрд рублей.