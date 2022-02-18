У рязанца на личной странице нашли «экстремистские» песни

Октябрьский районный суд рассмотрел дело рязанца о «массовом распространении экстремистских материалов» (статья 20.29 КоАП РФ). Эти самые материалы кто-то обнаружил на его личной странице в соцсети.

«В судебном заседании правонарушитель свою вину признал полностью», - отметила пресс-служба суда.

В федеральном списке на сайте Минюста РФ «запрещенка» значится под номерами 1223 и 3777. Первое — это текст песни группы «Коловрат» под названием «Честь и кровь», а сама песня, исходя из релиза, являлась сопровождением для некоего видео. Второй композицией, которой присвоен статус «экстремистской» и №3777 в списке Минюста, на странице рязанца была песня группы «25-17 — Просыпайтесь!».

Суд избрал в качестве наказания административный штраф. Его размер в статье 20.29 КоАП РФ — от 1 до 3 тысяч рублей.