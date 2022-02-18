Молодой рязанец предстанет перед судом за угон, похищение и угрозу убийством 17-летнему подростку

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Скопинского района 1990 года рождения. Молодой человек обвиняется в похищении несовершеннолетнего, совершенном с угрозой применения насилия опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия; в незаконном проникновении в жилище с применением насилия; угоне автомобиля, совершенном с угрозой применения насилия; угрозе убийством.

Известно, что 14 февраля 2021 года обвиняемый похитил 17-летнего школьника, чтобы выбить из него извинения за действия матери. Дело в том, что ранее мужчина угрожал убийством этому школьнику, и его мама обратилась в полицию. Вот это обращения страшно не понравилась мужчине.

Угрожая физической расправой другому молодому человеку, мужчина выведал у него местонахождения 17-летнего школьника. После чего угнал у своего «информатора» автомобиль и отправился за жертвой. Угрожая пистолетом, похожим на боевое оружие, мужчина вынудил сесть подростка в машину после чего отвез в безлюдное место.

Стреляя из пистолета в непосредственной близости от головы парня и издеваясь над ним, мужчина вынудил 17-летнего школьника извиняться за действия матери, стоя на коленях…

Сам обвиняемый своей вины не признал, но следствие добрало достаточную доказательную базу для передачи дела в суд для рассмотрения по существу.