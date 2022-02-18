Аномальное потепление продолжается: Рязань готовится к дождям, сильным ветрам и плюсовой температуре. Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 19 февраля, в Рязани ожидается облачная погода, ночью преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Но вот днем места возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На дорогах – гололедица.

Ветер в субботу ожидается южный и юго-западный, порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -5... 0 градусов, а днем 0... +5 градусов. По данным специалистов центра «Фобос», плюсовая температура в Рязани сохранится, как минимум, до 22 февраля.

Резкое потепление в центральных регионах России связано с активностью атлантических циклонов.

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