Отделение Пенсионного фонда по Рязанской области возглавил Юрий Карпов. Фото: ТКР.

Новым управляющим отделением Пенсионного фонда по Рязанской области стал Юрий Карпов, об этом сообщает телеканал ТКР.

В пятницу, 18 февраля, руководителя ведомства поздравил со вступлением в должность губернатор области Николай Любимов. Глава региона отметил, что Карпов – уроженец Рязани, поэтому ему не придется долго вникать в тонкости рабочего процесса. Кроме того, новоиспеченному руководителю в будущей работе пригодятся знания и опыт, приобретенные в казначействе.

Губернатор также подчеркнул, что в настоящее время перед Пенсионным фондом стоит множество задач, которые необходимо реализовать, в том числе и важнейшая задача - цифровизация процессов.

До назначения на должность управляющего рязанским отделением ПФР Юрий Карпов возглавлял региональное Управление Федерального казначейства.

Бессменным руководителем Пенсионного фонда по Рязанской области на протяжении 29 лет был Геннадий Пашин. Он возглавлял ведомство с момента его основания в 1991 году до 2020 года и оставил должность в связи с выходом на пенсию. До назначения Юрия Карпова временно обязанности руководителя исполнял заместитель Андрей Фетисов.