В рязанском микрорайоне Кальное появится еще один светофор. Фото: Татьяна РАСЮК.

Ученикам рязанской школы №73 станет проще переходить проезжую часть. Дорожное движение около учебного заведения будет регулировать светофор. Вопрос установки объекта депутаты гордумы рассмотрели в четверг, 17 февраля, на заседании комитета по ЖКХ.

Также в планах городских властей изменить организацию движения и на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Новой. Уже имеющийся там светофорный объект модернизируют, а также устроят дополнительные пешеходные переходы.

О сроках ничего не сообщается, впрочем, как заявили на заседании, все работы предполагается завершить до конца 2022 года. Но сначала нужно решить один немаловажный вопрос – денежный.