Расследовать смертельное ДТП в Рязанской области помог столичный вуз

УАЗ вылетел с дороги, а 72-летний водитель автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Следствие окончательно установило обстоятельства смертельного ДТП в Кадомском районе, случившегося летом 2020 года. Сделать это удалось благодаря помощи Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

27 августа в трех километрах от Кадома на дороге к селу Кочемирово столкнулись Kia Sorento и УАЗ. В результате УАЗ вылетел с дороги, а 72-летний водитель автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Как все произошло, никто не видел, а судебные автотехнические экспертизы не смогли установить вину кого-либо из водителей. Повторную экспертизу проводил экспертно-консультационный центр МАДИ, а именно старший преподаватель кафедры «Организация и безопасность движения» Валерий Вздыхалкин. Ему-то и удалось восстановить картину ДТП.

Водитель автомобиля Kia – 47-летний (на тот момент) житель Москвы - был пьян. Превысив скорость, он начал обгонять УАЗ по правую сторону, заехал правыми колесами на обочину и врезался в него левой частью кузова. Из-за этого маневра и контакта УАЗ оказался в кювете.

«Уголовное дело по ч.2 ст.264 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кадомский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу», - рассказали в полиции.