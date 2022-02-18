18 февраля Рязанская область вернулась на плато по показателям суточной заболеваемости коронавирусом

В пятницу, 18 февраля, в Рязанской области выявили 1357 новых случаев COVID-19. Регион после неожиданного всплеска вернулся на плато по показателям суточной заболеваемости коронавирусом Максимум за всю пандемию был зафиксирован 16 февраля и составлял 1619 случаев. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 90 013 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 112 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 2369 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 69 305 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от нового штамма коронавируса остается невысокой. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2972 человек.