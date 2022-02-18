В результате ДТП на трассе М5 в Рязани пострадал 53-летний мужчина

Утром в четверг, 17 февраля, в Рязани произошло ДТП. На 198 километре автодороги М5 Урал столкнулись два легковых автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области, инициатором ДТП стал 59-летний житель Пронского района. Мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, «не выбрал безопасную дистанцию» и столкнулся с ехавшей впереди него иномаркой Nissan Note, за рулем которого была 32-летняя жительница Ряжска.

В результате аварии 53-летнему пассажиру Renault потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП региональная Госавтоинспекция проводит проверку.