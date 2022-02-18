В Рязани планируют увеличить число платных парковочных мест. Фото: admrzn.ru.

В Рязани платные парковки продолжат захватывать городские улицы. Отчет о реализации семилетнего договора, заключенного с оператором проекта, депутаты гордумы заслушали на заседании комитета по ЖКХ в четверг, 17 февраля.

В настоящее время в городе функционирует около 2500 платных мест, в то время как по договору их должно быть свыше 3400. Сообщается, что всего в рамках реализации соглашения платные участки должны появиться на 24 улицах в Советском районе, 15 улицах в Железнодорожном и 2 улицах в Октябрьском районе.

Также в соответствии с соглашением, оператор платной парковки обязан содержать ее в надлежащем виде, в том числе и очищать парковочные места от грязи и снега. Эту работу возложили на Дирекцию благоустройства города.

Договор с оператором платных парковок власти Рязани заключили в 2016 году, его срок истекает в 2023 году.