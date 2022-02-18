В индустриальном парке «Рязанский» обоснуются еще четыре завода - по выпуску сэндвич-панелей, гофрированной бумаги и картона, магнитных систем, жидкого кислорода.

Замгубернатора Артем Никитин заявил о намерении еще четырех инвесторов локализовать свои производства в индустриальном парке «Рязанский». Это будут предприятия по выпуску сэндвич-панелей, гофрированной бумаги и картона, магнитных систем, жидкого кислорода. Совокупный объем инвестиций оценивается в 1,5 млрд рублей.

«Линии последних резидентов позволят создать более 330 рабочих мест. В общей сложности на будущих предприятиях парка, которых будет около 40, откроется порядка 20 тысяч новых рабочих мест», - рассчитывают в областном правительстве.

Промежуточные итоги работы по привлечению инвесторов обсуждались на выездном совещании с участием Никитина, другого замгубернатора Евгения Беленецкого, представителей Корпорации развития и подрядчиков. Там прозвучала информация, что пока резидентами индустриального парка готовы стать 26 организаций.

Беленецкий заметил, что строительство инфраструктуры идет по графику. Завершается монтаж двух из восьми электрических подстанций, прокладка локальных очистных сооружений, канализации, водопровода. В марте по территории начнут вести газопровод.