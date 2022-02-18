В десяти районах Рязанской области 18 февраля отключат электричество.

18 февраля 2022 года в десяти (10) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- село Дубровичи — с 13:30 до 16:00;

- деревня Дедюхино, деревня Дубняки, село Абрютино — с 10:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Лакаш, деревня Папушево, село Орехово, деревня Добрянка, село Ижевское — с 13:00 до 16:00;

- село Выползово — с 09:30 до 16:00.

Михайловский район:

- село Пушкари — с 12:00 до 17:00;

- село Лобановские Выселки — с 09:00 до 16:00;

- село Виленка — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Малинищи — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово, село Лучинск — с 09:00 до 17:00;

- деревня Акуловский Участок, село Гребнево, село Чернобаево, деревня Горловское, деревня Акулово — с 08:30 до 16:00.

Скопинский район:

- село Победное, село Корневое, село Чулково — с 09:00 до 16:00.

Клепиковский район:

- село Ершово, деревня Ершовские Выселки — с 09:00 до 16:00.

Ухоловский район:

- село Заречье — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- поселок Шилово (улицы Набережная, в Прибрежном: Зеленая, Механизаторов, Центральная, Животноводов; поселок Южный) — с 08:00 до 16:00.

Милославский район:

- поселок Южный — с 11:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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