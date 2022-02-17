В библиотеке Горького презентовали книгу «Говорит Рязань. Истории. Радости. Детали»

Авторы проект «Говорит Рязань. Истории. Радости. Детали».

15 февраля в Рязанской областной библиотеке имени Горького состоялась презентация книги «Говорит Рязань. Истории. Радости. Детали».

Работа над этим проектом шла долгие три года. Авторы идеи Светлана Крючкова и Мария Пилипенко за это время обзавелись серьезными помощниками. Среди них научные консультанты - профессор кафедры культурологии РГУ им С.А. Есенина Александр Соловьев и заведующая кафедрой социологии Елена Анисина, а также литературный редактор Роман Маркин.

Дизайн-концепцию книги разработали Ульяна Устюкова и Марина Северина.

В книгу вошли истории жильцов старинных домов, рассказывающие о различных периодах прошлого века: от довоенных времен до лихих девяностых.

Каждая из историй сопровождается фотографиями Светланы Крючковой. Всего под одной обложкой удалось собрать 47 таких рассказов. К сожалению, за то время, которое готовилась книга, некоторые из героев уже ушли из этого мира: на стало Анатолия Турбина, Лидии Ореховой, Галины Вологжаниной…

Авторы проекта отмечают, что первый тираж книги довольно быстро разошелся по городу и области.

- Мы раздали книги тем, кто участвовал в сборе денег на «Планете», отложили экземпляры для авторов историй, библиотек и партнеров проекта, - рассказала Светлана Крючкова. – Книг для свободной продажи практически не осталось. Но, видя интерес к нашей работе, мы будем готовить для издания второй тираж.