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Общество17 февраля 2022 11:22

С 21 февраля в Рязани изменится маршрут №45

В Канищеве автобусы пустят по всей улице Интернациональной, а в центре города – по улицам Ленина и Свободы
Источник:kp.ru
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Власти Рязани приняли решение изменить путь следования коммерческого маршрута №45 (поселок Ворошиловка – Микрорайон №1). Об этом сообщил Общественный совет при городском управлении транспорта. Предложение о корректировке маршрута прозвучало на встрече начальника управления Вениамина Синякова с жителями микрорайонов Канищево, Недостоево, Семчино и Приокский.

Изменения в маршруте вступят в силу с 21 февраля. В микрорайоне Канищево автобусы поедут по всей улице Интернациональной, включая остановки «Телезавод» и «3 квартал», а далее – по своему маршруту. Помимо этого, в центре города транспорт больше не будет ходить через улицу Кремлевский Вал, а проследует через улицы Ленина и Свободы.