17 февраля в Рязанской области выявили 1407 новых случаев коронавируса

В четверг, 17 февраля, в Рязанской области выявили 1407 новых случаев COVID-19. Максимум за всю пандемию был зафиксирован 16 февраля и составлял 1619 случаев. Всего за два года в Рязанской области коронавирус подтвердился у 89 656 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 141 рязанцу.

Поправился за сутки в регионе 1849 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 69 936 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили пять фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от нового штамма коронавируса невысокая. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2966 человек.