Рязанский Водоканал 17 февраля отключил холодную воду на 13 улицах

В четверг, 17 февраля, рязанский Водоканал вновь перекрыл холодную воду на нескольких улицах. Объявление об отключении появилось на сайте муниципального предприятия. В связи с ремонтными работами на сетях, до вечера без водоснабжения останутся 13 улиц в разных районах города, а также в поселке Дядьково.

С 9.00 до 17.00 не будет холодной воды по следующим адресам:

- улица Белякова, дома 4, 5, 6, 30;

- улица Гагарина, дома 33, 33 корпус 1;

- улица Семашко, дома 16, 18, 18 корпус 1;

- улица Лево-Лыбедская, дома 9, 11, 13, 15, 22, 22 корпус 1, 24;

- переулок Войкова, дом 1;

- улица Подгорная, дом 39;

- улица Свободы, дома 24а, 26а;

- улица Скоморошинская, дома 18, 19, 20, 21, 21 корпус 1, 22, 23, 24, 25;

- улица Щедрина, дом 54.

Также до 17.00 без воды останутся следующие улицы и дома в поселке Дядьково:

- улица Центральная, дома 47б, 47б корпус 1, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97;

- улица Юбилейная, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

С 12:00 до 20:00 холодной воды не будет в микрорайоне Приокский по следующим адресам:

- улица Космонавтов, дома 7, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 3, 11;

- улица Станкозаводская, дома 17 корпус 1, 17 корпус 2, 21 корпус 1, 21 корпус 2.