Загадочные насекомые на снегу: под Рязанью обнаружили полчища снежных блох. Фото: Анна Николаева | Окский государственный природный заповедник.

В середине февраля в поселке Брыкин Бор Спасского района местные жители обнаружили загадочных насекомых, которые полчищем передвигались по снегу прыжками. Внешне организмы напоминали блох – такие же мелкие, черные, прыгающие.

— Таких же насекомых встретили на снегу в районе зубрового питомника, — рассказывает старший научный сотрудник Окского природного заповедника Анна Николаева. — При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это представители семейства ногохвосток, с блохами они не имеют ничего общего. За внешнее сходство их так и прозвали – снежные, или глетчерные блохи.

Внешне организмы напоминали блох – такие же мелкие, черные, прыгающие. Фото: Анна Николаева | Окский государственный природный заповедник.

Как отметили специалисты, снег для этого вида насекомых – комфортная среда, а когда начинается оттепель, «снежные блохи» скапливаются в полчища, чем и привлекают внимание людей. Кстати, ни для людей, ни для животных «снежные блохи» неопасны – питаются исключительно органикой, а яйца откладывают там же в снегу.

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