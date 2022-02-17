Рязанцев предупредили о сильном ветре и гололеде 17 февраля

Утром 17 февраля ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. Со ссылкой на региональный филиал Росгидромета людей известили об усилении ветра и гололедице.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток ожидается усиление южного ветра порывами 15-20 м/с, гололедица, в первой половине дня местами гололед», - говорится в сообщении от 07:45.

Ранее в прогнозе уже сообщалось, что после -7…-2 градусов ночью нас ждет 0…+5 градусов днем. В светлое время суток местами снег, мокрый снег и дождь.