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Общество17 февраля 2022 5:28

Рязанцев предупредили о сильном ветре и гололеде 17 февраля

Порывы будут достигать 15-20 м/с
Источник:kp.ru
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Утром 17 февраля ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение. Со ссылкой на региональный филиал Росгидромета людей известили об усилении ветра и гололедице.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток ожидается усиление южного ветра порывами 15-20 м/с, гололедица, в первой половине дня местами гололед», - говорится в сообщении от 07:45.

Ранее в прогнозе уже сообщалось, что после -7…-2 градусов ночью нас ждет 0…+5 градусов днем. В светлое время суток местами снег, мокрый снег и дождь.