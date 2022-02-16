Сретенье предсказало рязанцам теплую весну 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна 2022 года в Рязани будет теплой, если верить народным приметам. Считается, что во время праздника Сретенье Господне (15 февраля) весна встречается с зимой. В то же время, именно на этот период часто приходятся последние зимние морозы – сретенские. Отсюда и народные поверья:

Каково Сретенье – такова и весна;

На Сретенье день красный (ясный – Ред.) – весна теплая;

На Сретенье оттепель – весна ранняя;

На Сретенье сильный мороз – весна затяжная.

Что же рязанцы видели 15 февраля 2022 года: день был ясный, оттепелью назвать это день не совсем верно – в тени был небольшой морозец, но на солнце снег таял.

Отсюда делаем вывод: весна будет теплой, и как минимум не поздней, не апрельской. Что, собственно, и подтверждает предварительный прогноз метеорологов.

10 февраля святой Ефрем Сирин пообещал рязанцам сухое лето.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!