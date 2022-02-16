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Общество16 февраля 2022 14:59

Сретенье предсказало рязанцам теплую весну 2022 года

Народные приметы на 15 февраля порадуют жителей области
Александр КАРАВАЕВ
Александр КАРАВАЕВ
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Сретенье предсказало рязанцам теплую весну 2022 года.

Сретенье предсказало рязанцам теплую весну 2022 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна 2022 года в Рязани будет теплой, если верить народным приметам. Считается, что во время праздника Сретенье Господне (15 февраля) весна встречается с зимой. В то же время, именно на этот период часто приходятся последние зимние морозы – сретенские. Отсюда и народные поверья:

Каково Сретенье – такова и весна;

На Сретенье день красный (ясный – Ред.) – весна теплая;

На Сретенье оттепель – весна ранняя;

На Сретенье сильный мороз – весна затяжная.

Что же рязанцы видели 15 февраля 2022 года: день был ясный, оттепелью назвать это день не совсем верно – в тени был небольшой морозец, но на солнце снег таял.

Отсюда делаем вывод: весна будет теплой, и как минимум не поздней, не апрельской. Что, собственно, и подтверждает предварительный прогноз метеорологов.

10 февраля святой Ефрем Сирин пообещал рязанцам сухое лето.

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