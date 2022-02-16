Сретенье предсказало рязанцам теплую весну 2022 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Весна 2022 года в Рязани будет теплой, если верить народным приметам. Считается, что во время праздника Сретенье Господне (15 февраля) весна встречается с зимой. В то же время, именно на этот период часто приходятся последние зимние морозы – сретенские. Отсюда и народные поверья:
Каково Сретенье – такова и весна;
На Сретенье день красный (ясный – Ред.) – весна теплая;
На Сретенье оттепель – весна ранняя;
На Сретенье сильный мороз – весна затяжная.
Что же рязанцы видели 15 февраля 2022 года: день был ясный, оттепелью назвать это день не совсем верно – в тени был небольшой морозец, но на солнце снег таял.
Отсюда делаем вывод: весна будет теплой, и как минимум не поздней, не апрельской. Что, собственно, и подтверждает предварительный прогноз метеорологов.
10 февраля святой Ефрем Сирин пообещал рязанцам сухое лето.
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