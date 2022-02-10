Святой Ефрем Сирин 10 февраля пообещал рязанцам сухое лето. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народ наблюдал за природными явлениями на протяжении столетий и вывел, как считается, определенные закономерности. Не обошло приметами и 10 февраля – Ефремов день.

«Если на Ефрема сильный ветер – лето будет холодное и дождливое, - говорят в народе.

В четверг, 10 февраля, в Рязани до полудня был практически штиль, а после – слабый ветерок. Так что получается, что лето должно быть сухим и теплым.

Стоит ли доверять приметам? Как сказать. Например, бесснежный Дмитрий (8 ноября) предвещал нам раннюю весну – это нам предстоит скоро проверить. А вот снег или дождь на Федора (24 ноября) – предвещал оттепели до Введения (4 декабря): эта примета сработала, даже с небольшим запасом.

10 февраля православная церковь почитает святого Ефрема Сирина - христианского богослова и поэта.

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