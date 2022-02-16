Рязанскую мебельную фабрику продают на «Авито» за 1 млрд рублей.

Действующую мебельную фабрику, расположенную в Рязани (Дягилево), продают за 1 млрд рублей. Соответствующее предложение разместили на сайте объявлений «Авито».

В описании объекта указано, что общая площадь – 23 тысячи кв. метров, из них только 2 тысячи кв. метров – офисные помещения. Имеются: водопровод, канализация, отопление, электричество и газ.

«Весь цикл производства происходит на предприятии, есть свое конструкторское бюро, которое позволяет создавать модели любой сложности. Продается мебель через собственную розничную сеть и партнеров-дилеров. Продукция компании представлена более чем в 100 салонах в 70 городах России», - указано в объявлении.

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