Парк «Берег» в Новомичуринске благоустроят за 80 млн рублей

Схема благоустройства парка "Берег" из проектной документации.

Объявлен открытый конкурс на благоустройство парка «Берег» в городе Новомичуринске Рязанской области. Стоимость работ оценивается в 79,8 млн рублей – такова максимальная цена контракта.

В парке планируется заменить покрытие дорожек, предусмотрев и велодорожки тоже. Исходя из проекта, оно будет трех видов: асфальт, плитка и мраморная крошка. Перечень работ также включает в себя восстановление пирса на берегу, «зоны моржевания», элементов озеленения.

В смете содержится информация об установке общественного туалета (не кабинок, а автономного модуля), почти 30 скамеек разных форм, урн, игрового комплекса «Баркасик», восьми пляжных навесов, шести парковых лежаков, модульной конструкции «Офис» за 1 млн рублей, а также об оборудовании пляжа деревянным настилом, включая деревянную рулонную дорожку. Кроме того, на пляже появится одна раздевалка.

Наконец, проект предусматривает устройство освещения, в том числе декоративного, элементов навигации и организацию видеонаблюдения (6 камер).