Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий: Отток медиков из Рязани может остановить зарплата как в Московской области.

Чтобы остановить отток медиков из региона, необходимо сравнять их зарплаты с коллегами из Московской области. Об этом 16 февраля на заседании Рязанской областной Думы сообщил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

По данным «ВидСбоку», депутаты ранее утвердили полномочия Рязанской области по самостоятельному установлению мер социальной поддержки медицинским работникам.

Уже известно, что на эти цели с 2022 по 2029 год потребуется 370 млн рублей. Каждый медработник будет решать – получать деньги или возмещать затраты на ипотеку. Врачам полагается единовременная денежная выплата – 100 тысяч рублей, среднему медперсоналу – 50 тысяч рублей.

По словам Прилуцкого, этих денег все равно не хватает.

«Наверное, пока мы реально не сравняем заработную плату наших медработников с соседней Московской областью, то, к сожалению, отток медицинских работников может продолжаться», – подчеркнул чиновник.

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