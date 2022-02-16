16 февраля в Рязанской области выявили рекордные 1619 новых случаев коронавируса

В среду, 16 февраля, в Рязанской области выявили рекордные 1619 новых случаев COVID-19. Это новый абсолютный максимум на всю пандемию. Предыдущий максимум был зафиксирован 15 февраля и составлял 1553 случаев. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 88 249 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 104 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 1143 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 65 087 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от нового штамма коронавируса невысокая. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2961 человек.