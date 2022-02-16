Участок с недостроем на Кубышевском шоссе хотят отдать под высотки

Участок с недостроем на Кубышевском шоссе планируется использовать под высотные жилые дома. Фото: google.com

В Рязани пройдут публичные слушания по поводу строительства высоток на Куйбышевском шоссе. Если быть точнее, ООО «Авента» планирует использовать землю на углу с Южным переулком по условно разрешенному виду ее использования - под многоэтажную жилую застройку.

Сейчас участок площадью почти 12 тыс. кв.м., на котором достаточно давно располагается недостроенное здание (Куйбышевское шоссе, 17), находится в зоне административного и культурно-бытового обслуживания.

Публичные слушания состоятся 2 марта в 18:00 на улице Введенской, 107 (кабинет 219).