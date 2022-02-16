Экс-главврач ОКБ Александр Кузнецов открывает в Рязани частную клинику.

Бывший главный врач рязанской ОКБ Александр Кузнецов открывает клинику «Центр стоматологии и имплантологии А. Кузнецова». Этой новостью специалист поделился с подписчиками в Facebook.

«Моя фамилия, вынесенная в название, - не дань тщеславию. Это личный бренд, к созданию которого я шел долгие годы. Много лет я работал на свою репутацию, а теперь хочу, чтобы она поработала на моих коллег. Называя так клинику, я хочу подчеркнуть свою персональную ответственность за работу каждого участника команды», - написал Кузнецов.

Озвучил Кузнецов и задачу своего центра – «перейти на качественно другой уровень стоматологического лечения и обучения, предоставить врачам особые возможности для профессионального роста, создать особую атмосферу для научной деятельности».

Александр Кузнецов – доктор медицинских наук, врач высшей категории.

Первым в Рязани внедрил в практику дентальную имплантацию зубов, а также методики аугментации костной ткани.

С 2014 по 2017 год возглавлял рязанскую ОКБ.

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