В результате ДТП на трассе под Рязанью пострадали два человека

В результате ДТП в Скопинском районе госпитализированы две пассажирки Renault Logan. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Утром во вторник, 15 февраля, в Скопинском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Все случилось на 267 километре автодороги Р-22.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с Ford Focus, а после съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП серьезно пострадали две пассажирки «Renault» - женщины в возрасте 28 и 37 лет, их доставили в больницу. Водителям автомобилей медицинская помощь не потребовалась.

Водитель Ford Focus не пострадал. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

По факту аварии региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

За минувшие сутки на дорогах Рязанской области произошло одно ДТП, в результате которого два человека получили травмы.