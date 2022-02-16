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Общество16 февраля 2022 6:08

Более 100 домов в рязанском поселке Борки остались без холодной воды

Специалисты Водоканала вновь проводят ремонт
Источник:kp.ru
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В среду, 16 февраля, на двух улицах рязанского поселка Борки отключили холодную воду. Объявление о прекращении водоснабжения появилось на сайте городского Водоканала. До середины дня специалисты будут вести ремонтные работы на сетях.

Так, с 9.00 до 13.00 не будет воды по следующим адресам:

11 район, дома 10, 100, 101, 101а, 101б, 102, 103, 103а, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 118, 12, 13а, 14, 14а, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19 корпус 1, 19, 2, 20, 21, 22 корпус 2, 22, 23, 24 корпус 1, 25, 26, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 38а, 39а, 3а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51 корпус 1, 52, 53, 55, 56, 57 корпус 1, 57 корпус 2, 57, 58, 59, 59а, 5а, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68а, 69, 7 корпус 1, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 79 корпус 1, 79, 8, 80, 81, 82, 83 корпус 1, 83, 84, 85, 86а, 88, 89, 9, 90, 92, 93 корпус 1, 93, 94, 95, 97, 98а, 99;

12 район, дома 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 корпус 1, 50, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 54а, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Также с 9.30 до 17.00 рабочие Водоканала будут ремонтировать водопровод в Дашково-Песочне. Из-за этого останутся без воды жители дома №42 по Касимовскому шоссе.