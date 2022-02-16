Не стало бывшего директора рязанского Дома быта Юлии Сафроновой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончалась Сафронова Юлия Андреевна, заслуженный работник бытового обслуживания населения России.

«Сильный, целеустремленный человек, талантливый руководитель, она много лет возглавляла рязанский Дом быта. На фасаде этого здания, построенного в 1974 году, не без ее участия было написано: «Все для человека, все во имя человека». Этот девиз был главным по жизни Юлии Андреевны. Ее отличали беззаветное служение любимому делу и людям, живущим на родной земле. Она пользовалась безусловным авторитетом в городе и области», - говорится в некрологе Рязанского отделения организации «Союз женщин России».

Юлия Сафронова была учредителем Рязанского областного Совета женщин, в котором активно работала более тридцати лет.

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