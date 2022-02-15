Опубликован список вакантных мест в детских садах Рязани

Администрация Рязани опубликовала список вакантных мест в детских садах по состоянию на 15 февраля. Полные данные содержаться на официальном сайте мэрии.

Меньше всего вариантов у родителей малышей, появившихся на свет до 1 сентября 2020 года включительно. В Железнодорожном районе есть возможность устроить карапуза в детсады №99 и 136, в Московском районе – в ДОУ №153 (здесь только 1,5-2 года) и №158, в Октябрьском готов принять только №121.

«В детских садах №№12, 111 имеются свободные места в группах оздоровительной направленности (для детей в возрасте от 1 до 3 лет)», - отмечают в управлении образования.

Мало вакантных мест и для детей 2-3 лет, рожденных со 2 сентября 2018 года по 1 сентября 2019-го. В Железнодорожном районе таких учреждений три (№№12, 43, 99), в Октябрьском - два (№№130, 147), и лишь в Московском ситуация получше – их больше десяти: №№13, 23, 28, 76, 89, 104, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154, 158.

Также в публикации содержатся списки учреждений с вакантным местами для детей остальных возрастов.

Родителям напомнили, что для направления в указанные детсады нужно обратиться в МФЦ для внесения соответствующих изменений в заявления. Для посещения специальных групп необходима рекомендация врача.

«Заседание комиссии состоится 2 марта. Заявления принимаются с 15 по 28 февраля», - обозначили сроки городские власти.

При этом управление образования 15 февраля на своем сайте сообщает, что личный прием граждан приостановлен.

«Заявления, обращения, жалобы рекомендуем направлять по электронной почте: uomp.ryazan@ryazangov.ru. Дополнительные консультации можно получить по телефону: (4912) 72-01-00», - говорится в объявлении.