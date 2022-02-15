В ночь на 16 февраля в Рязанской области похолодает до -11 градусов

В ночь на 16 февраля в Рязанской области подморозит до -11 градусов. Фото: Михаил Фролов.

В среду, 16 февраля, в Рязанской области будет переменная облачность с большими суточными колебаниями температур. Прогноз на предстоящие сутки опубликовал рязанский Гидрометцентр.

Из опасных метеоявлений сохранится только сильная гололедица на дорогах и тротуарах. А вот существенных осадков в среду синоптики не ожидают, правда, температура чуть понизится – в ночные часы столбики термометров покажут -6…-8 градусов, при прояснениях в отдельных районах области подморозит до -11, днем снова оттепель – воздух прогреется до +2 градусов.

Ветер в течение суток будет юго-западным, 5 – 10 м/с.