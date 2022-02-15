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Общество15 февраля 2022 13:10

Губернатор Любимов разрешил рязанцам ходить без перчаток

Глава региона изменил постановление о правилах пребывания в общественных местах во время пандемии коронавируса
Источник:kp.ru
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Губернатор Любимов разрешил рязанцам ходить без перчаток.

Губернатор Любимов разрешил рязанцам ходить без перчаток.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанцам, при посещении магазинов и других общественных мест, а также во время поездок в транспорте и нахождении в зданиях вокзалов, можно не пользоваться перчатками. Соответствующее постановление 14 февраля подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона внес изменения в свое же постановление «Об утверждении Правил поведения <…> при введении режима повышенной готовности <…> в связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции)».

Ранее было указано, что во время пребывания в общественных местах необходимо «обязательно использовать средства защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) и перчатки.

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