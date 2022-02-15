Губернатор Николай Любимов: Если с первой оттепелью у нас обнажаются такие проблемы, то что нам ждать с приходом весны

Губернатор Николай Любимов распорядился проверить состояние кровель жилых домов в Рязани и области на предмет наледи и протечек. Тему крыш глава региона затронул в ходе заседания правительства во вторник, 15 февраля.

Любимов напомнил, что очистка кровель и уборка сосулек, а также вопросы срочного ремонта должны быть в зоне особого внимания и сообщил, что жалобы на протекающие потолки в квартирах рязанцев уже начали поступать в соцсетях.

«Если с первой оттепелью у нас обнажаются такие проблемы, то что нам тогда с приходом весны ждать», - сказал глава региона.

Любимов поручил областной Жилинспекции и главам районов и городов провести работу с управляющими компаниями и ТСЖ. Также губернатор особо отметил, что на текущие крыши жалуются не только жители старого фонда, но и жильцы домов, которые недавно капитально отремонтировали. Здесь очевидная вина подрядчиков, поэтому с ними необходим отдельный разговор.

«Напомните им не только их права, но и обязанности, особенно по оперативному устранению допущенных дефектов», - подчеркнул Любимов.