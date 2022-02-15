Полиция ищет очевидце ДТП более чем четырехлетней давности

Смертельная авария случилась на трассе «Каспий» в Скопинском районе 18 октября 2017 года.

Следственное управление УМВД распространило сообщение о поиске очевидцев ДТП более чем четырехлетней давности. Автомобильная авария случилась на трассе «Каспий» в Скопинском районе 18 октября 2017 года.

Тогда примерно в 17:35 на 244 километре трассы (близ поселка Восточный) столкнулись ВАЗ-2115 и «Лада Приора». В результате погиб 28-летний пассажир «приоры».

«Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)44-46-08», - пишут полицейские.

Кроме того, обратиться можно непосредственно в следственное управление – на улицу Фирсова, 12к1 в Рязани.