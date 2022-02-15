15 февраля в Рязанской области выявили рекордные 1553 новых случаев коронавируса

Во вторник, 15 февраля, в Рязанской области выявили рекордные 1553 новых случаев COVID-19. Это новый абсолютный максимум на всю пандемию. Предыдущий максимум был зафиксирован 14 февраля и составлял 1515 случаев. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 86 630 человек.

Госпитализация за сутки потребовалась 160 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 1218 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 63 944 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили пять фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от нового штамма коронавируса невысокая. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2954 человек.