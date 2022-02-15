Каток и горки в рязанском Лесопарке закрылись до следующей зимы

Покататься на катке и горках в рязанском Лесопарке этой зимой уже не получится – ледовые сооружения прекращают работу до следующего сезона. Об этом во вторник,15 февраля, сообщила группа учреждения в соцсети.

По-видимому, причиной закрытия стала солнечная погода с продолжительными оттепелями. Администрация Лесопарка приняла решение начать подготовку к летнему сезону.

«Впереди велопрогулки, катание на самокатах и роликах в парке. Ну а пока наслаждаемся пением птиц и весенними лучами солнца на свежем воздухе», - говорится в сообщении.

Ранее из-за теплой погоды закрылся каток на стадионе «Локомотив».