В Рязани 15 февраля отключат холодную воду на пяти улицах

Во вторник, 15 февраля, в Рязани вновь отключат холодную воду. До вечера городской Водоканал будет вести ремонтные работы на сетях водоснабжения.

С 09:00 до 16:00 не будет воды по следующим адресам:

- улица Молодцова, дома 5, 9, 11, 13/6;

- улица Бирюзова, дома 23 корпус 1, 23, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 24, 25.

Также воду отключат в школе №66 по улице Бирюзова, дом 25а.

С 10 часов утра прекратится водоснабжение на нескольких улицах микрорайона Дашково-Песочня:

- улица Верхняя, дома 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23 строение 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 6, 60, 62, 64, 64а, 64б, 66, 66а, 68, 7, 70, 72, 8, 9;

- улица Верхняя, дом 50 (магазин Апельсин);

- улица Зубковой, дома 1, 10а, 10б, 10в, 2, 2а, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3, 4 корпус 2, 4, 4а, 5 корпус 1, 5, 6, 6а, 6б;

- улица Тимуровцев, дома 10, 11 корпус 1, 11, 12/1, 12А;

Окончание ремонтных работ запланировано на 19:00.