В ДТП на улице Шевченко в Рязани пострадала 62-летняя женщина

На улице Шевченко в Рязани столкнулись Skoda Fabia и Kia Ceed. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В воскресенье, 13 февраля, в Рязани около дома 10/23 по улице Шевченко произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Участниками аварии стали две иномарки - Skoda Fabia и Kia Ceed.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda, 62-летняя рязанка, двигаясь по проезжей части, столкнулась с Kia Ceed, за рулем которого была 36-летняя жительница Коломны.

В ДТП рязанка получила травмы, женщине пришлось обратиться за медицинской помощью.

Что стало причиной аварии, теперь предстоит выяснить полицейским. Региональная Госавтоинспекция проводит проверку.

За прошедшую пятницу и выходные дни в Рязанской области произошло три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых семь человек получили травмы.