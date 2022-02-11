Коечный фонд для больных коронавирусом в Рязанской области заполнен на 82%. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Коечный фонд для больных коронавирусом в рязанских больницах заполнен уже на 82%, такие данные сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий на очередном заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19.

Всего в Рязанской области имеется 1320 коек для лечения пациентов с коронавирусом, 1080 из них заполнены – это 82%. Так как ежедневный прирост заболевших по-прежнему высокий, власти приняли решение развернуть дополнительно еще 50 коек. Разместят их на базе рязанской больницы скорой помощи.

«Развернутые на сегодняшний день койки обеспечены полностью медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, наркозно-дыхательным аппаратом и кислородом», - рассказал Прилуцкий.

Также министр подчеркнул, что во многом рост числа новых случаев связан с усилением работы по выявлению болезни путем тестирования. В этом медикам и специалистам лабораторий помогли пункты экспресс-тестирования – за неделю там провели более 15 000 тестов, из них свыше 2500 оказались положительными.