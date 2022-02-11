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Происшествия11 февраля 2022 13:10

У рязанки угнали машину, пока она была в супермаркете

Она завела свою «Мазду», чтобы прогреть двигатель, и оставила ключ в замке зажигания
Источник:kp.ru
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На улице Советской Армии в Рязани у 32-летней жительницы города угнали «Мазду». О случившемся сообщает пресс-служба областного УМВД. Хозяйка оставила машину заведенной, и, вернувшись, не увидела ее на прежнем месте.

Девушка прогревала двигатель, а сама оставила ключ в замке зажигания и забежала в супермаркет. Проходя мимо, мужчина 33 лет дернул дверь, забрался внутрь и решил прокатиться — тронулся и стал колесить по городу... Пока не врезался в ограждение.

«Бросив автомобиль, злоумышленник пытался скрыться, но ему не удалось», - рассказали полицейские.

Задержали подозреваемого по «следам», которые он оставил в салоне. Оказалось, что ранее мужчину судили за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В итоге против него возбудили уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством (статья 166 УК РФ).