РЖД продает депо на станции Тума почти за 7 млн рублей. Фото: Авито.

В Рязанской области продают бывшее локомотивное депо на станции Тума Клепиковского района. Соответствующее объявление на сайте «Авито» разместили ОАО «РЖД».

В описании указано, что депо не действует уже три года – все оборудование демонтировали.

«Есть собственная угольная котельная, но котлы демонтированы. Есть все коммуникации, но частично их нужно восстанавливать», - говорится в объявлении.

За тумское депо, общей площадь 3900 кв. метров, РЖД просит 6 млн 935 тысяч рублей. Срок подачи заявки – до 28 февраля 2022 года.

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